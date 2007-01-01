В Калужской области назвали причину ДТП, в котором пострадали 8 человек
В Калужской области назвали причину ДТП, в котором пострадали 8 человек

Дмитрий Ивьев
23.03, 08:50
Авария произошла утром 22 марта в деревне Галкино Дзержинского района.

По предварительной информации УМВД по Калужской области, 64-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» разворачивался, отъезжая от остановки, и не уступил дорогу самосвалу, который ехал в сторону деревни Барсуки.

Травмы получили водитель микроавтобуса, а также семь его пассажиров: женщину 58, 42, 42 и 38 лет, мужчины 54 и 45 лет, а также 17-летний парень. Врачи оказали им помощь.

eyJpdiI6Im1DTjQyRVA1d21OZXczREszWXZjREE9PSIsInZhbHVlIjoia21xZ3RwRmJwWDVIMkF3b3REM1E4Z3AwcENsOE1YQmZBZFQ5N0VqMDRSTU1haVAxZFcrK3ZXM3pYeFlyY1ozZG5aMmhTbU1VeldlQmcweFVPNy9zZTUwS1NWN1JsODRjazJGTVlMVFM0Rk1wQzU4NGE0cStBRzIyUlNVMTgzb3RtZjNSRi85NnJML0tXeXpHanptQldxSVpxQnR1aVhjSkN4ekh4a2oxblVEQVVJd1kwcitzajM1N3BwemlCQUVWdW1hNTBwTEU4L1FpeFd2NUY5QkZ5T1VLblZraGRpWWNYcEtEMHJGWDJrMFNPRTJIMHJ5eit4RkIzUWZ3UVcwVHhOZTJEenI3YUEwSjZMMFFaNjNsZGtGbjlEL053cDl0Y0VJRmE1MkRIODRHemsxZDZjQU5Kd3dseExtbDFmVkwzT2tOSE4yNkdnenZYeEdGOHRiR1QweVF2bmtEQzNwTlhkV1hCMXdNNkRxMVNybVZWY1RhUjI0YlQzWllmcmw2Y2xzYkR1d0ZQUUorZkRiQzJZTEljbE1rNktCSG5wMkZMU1NmWWQ4b2JaSllIQ3YxdmZGK1dDRXROek5teXhTRiIsIm1hYyI6ImNmYjNkMDNjMmVhYWI0ODJkZTM3OWVjZTAzZTk1Y2UwZDI1MTdmMDVhYTk5OTgwZTg1NmU5NWJlM2M0YzkwYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlUwYStkbVU2Vng5QUJ3VTQ5QUFHN3c9PSIsInZhbHVlIjoibzJrcW1MTUo4OE5TeHFRUHRMRFZPaXZ6ZEVMYlMvbFdZYnZHLzlmK1dkT1NHc2FYc1ovVjM5eHY4SUpRMDdtWC93b0hNWXVjSjdJaFh0c29sQTdzOFcrcGtkNUM1b25zaGhUQnd6Q2ZsSXUxTkxQZEo3SnVaWmlKV0FaTWx1dGRiUkFMZXlSb0hRK3h0UEdhdVZuVWxXT1pWd3Z4MXFhelN4VFRRejh5aE8ya092L2k4WXZZVFNjWkRMWU1wVXpRdFdKOVJTdlhLeFVCY2M4ZExKSjBUbVpFazhXQS9yM2NRNnBhblNDdVVzNjhkWDlaNStveUp5ZklZZ2hpTkZjdVdac0tiMi9QSnlqOEMyMXhWa2FDajZZKzZENHNyVGpLVmY3WGdwMjlrR0ZnRDFkYkExdXhlZWJ6YWR6Ri9UTUd5V2pxUFkxaTJ6MGFYeXNIQktNblRSZjg3SDhGM1pwNmRtbThiZTdlVzVRek1rbUd3R2I4SUxXc3ZOR3ZLRmxKQ0dMOHFYZG96cEpTRUdWdzV2WDVkMy9FNFpieDVGc2pHbUtaaWlDbjYwSmFQNWpNZE9ib3lpK1RvN3dZQ25qMVdmZFI2YUJiaFFwL081OCszN3BLZE5ldmMwYzJFMUZCY0tkRGo1TW1MYlRNNUVRMjV5aklrVE4vSzByQ09URkpHLytDakRtL0M1amFQZjBTODlzWSt6Z1RYTVJNZnZVWFJUNWc4dWZrNFRNV0k3U01uS3g3MWlSTldJV3p5WTBtYlZkVkgwWFRBNE9JTy9HL3U3aXZURVNQdjVmbW1EU3crNmx2dzhWaHVLcGdrSW9lNzJxOFlzUnAyWFNaajlKLyIsIm1hYyI6IjNjMDQ4Zjg0NzZiNjRhNTg1MGZlZTE3ODYzNjJjYzFmNTA5YzdkY2ZlMDQxMjI2MGRmOTUyNzIwOWM5YTljZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
