В Калужской области назвали причину ДТП, в котором пострадали 8 человек

Авария произошла утром 22 марта в деревне Галкино Дзержинского района.

По предварительной информации УМВД по Калужской области, 64-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» разворачивался, отъезжая от остановки, и не уступил дорогу самосвалу, который ехал в сторону деревни Барсуки.

Травмы получили водитель микроавтобуса, а также семь его пассажиров: женщину 58, 42, 42 и 38 лет, мужчины 54 и 45 лет, а также 17-летний парень. Врачи оказали им помощь.