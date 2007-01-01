Ракетную опасность объявляли в Калужской области
В ночь на понедельник, 23 марта, сообщения с таким содержанием массово рассылало МЧС.
Примерно спустя полчаса поступили новые данные – ракетная опасность отменена.
Напомним, власти Калужской области сообщили, что за вечер и ночь в регионе сбиты три беспилотника. В результате происшествий никто не пострадал.
