Ракетную опасность объявляли в Калужской области

В ночь на понедельник, 23 марта, сообщения с таким содержанием массово рассылало МЧС.

Примерно спустя полчаса поступили новые данные – ракетная опасность отменена.

Напомним, власти Калужской области сообщили, что за вечер и ночь в регионе сбиты три беспилотника. В результате происшествий никто не пострадал.