В Калужской области сбили ещё три беспилотника
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты вечером 22 марта и в ночь на 23 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дроны сбили в небе над Боровским, Барятинским и Кировским районами.
По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
МЧС в массовой рассылке предупреждало калужан о ракетной опасности.
