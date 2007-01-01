В Калужской области сбили ещё три беспилотника

Силы ПВО уничтожили летательные аппараты вечером 22 марта и в ночь на 23 марта, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны сбили в небе над Боровским, Барятинским и Кировским районами.

По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

МЧС в массовой рассылке предупреждало калужан о ракетной опасности.