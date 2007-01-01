В Дзержинском районе 8 человек пострадали в ДТП
Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила прокуратура Дзержинского района.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 часов утра в районе деревни Галкино.
Столкнулись грузовой автомобиль «Shacman» и микроавтобус «Ford Transit».
Водителю микроавтобуса и семи пассажирам оказали медицинскую помощь.
Прокуратура будет устанавливать обстоятельства произошедшего.
