В Дзержинском районе 8 человек пострадали в ДТП
В Дзержинском районе 8 человек пострадали в ДТП

Евгения Родионова
22.03, 13:26
Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила прокуратура Дзержинского района.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 часов утра в районе деревни Галкино.

Столкнулись грузовой автомобиль «Shacman» и микроавтобус «Ford Transit».

Водителю микроавтобуса и семи пассажирам оказали медицинскую помощь.

Прокуратура будет устанавливать обстоятельства произошедшего.

