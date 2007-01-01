В Жиздринском районе двое человек погибли в ДТП
В воскресенье, 22 марта, прокуратура Жиздринского района сообщила о ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на автомобильной дороге М-3 «Украина».
Ранее в субботу, 21 марта, около 22 часов там столкнулись грузовой автомобиль «Volvo», автомобиль «Volkswagen Passat B3» и грузовой автомобиль.
Водитель и пассажир «Volkswagen Passat B3» погибли на месте.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь