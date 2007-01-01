Ещё восемь беспилотников сбили в Калужской области

Днём в субботу, 21 марта, силы ПВО уничтожили их в Жуковском, Боровском, Мосальском, Кировском и Спас-Деменском районах.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, никто из людей не пострадал. На земле также нет разрушений.

Напомним, накануне вечером и ночью в Калужской области сбиты 24 БПЛА. Там также обошлось без пострадавших.