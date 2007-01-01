В Калуге мужчину сбили на переходе

Днём в пятницу, 20 марта, ДТП произошло в районе дома №2 на улице Октябрьской, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 26-летний водитель «Ниссана Ноут» ехал по Октябрьской в сторону улицы Суворова и сбил 36-летнего пешехода на нерегулируемом переходе.

Пострадавшему пешеходу понадобилась помощь врачей.