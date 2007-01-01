Ребёнок пострадал в ДТП в центре Калуги

В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла в районе дома №4 на улице Кутузова в пятницу, 20 марта.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Шкоды» поворачивал во двор и столкнулся с «Хендаем», двигавшимся со стороны Старого Торга.

Травмы получил пассажир - семилетний ребёнок, рассказали в УМВД по Калужской области.