Ребёнок пострадал в ДТП в центре Калуги
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла в районе дома №4 на улице Кутузова в пятницу, 20 марта.
По предварительным данным, 60-летний водитель «Шкоды» поворачивал во двор и столкнулся с «Хендаем», двигавшимся со стороны Старого Торга.
Травмы получил пассажир - семилетний ребёнок, рассказали в УМВД по Калужской области.
