Питбайк перевернулся в Людиновском районе
Поздно вечером в пятницу, 20 марта, авария произошла на дороге Брянск – Киров, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, водитель питбайка не справился с управлением примерно в 23:30 и упал на дорогу.
По предварительным данным, пострадали два человека. Информация об их состоянии ещё уточняется.
