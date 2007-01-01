Питбайк перевернулся в Людиновском районе

Поздно вечером в пятницу, 20 марта, авария произошла на дороге Брянск – Киров, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель питбайка не справился с управлением примерно в 23:30 и упал на дорогу.

По предварительным данным, пострадали два человека. Информация об их состоянии ещё уточняется.