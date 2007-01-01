В центре Калуги сбили пешехода
Авария произошла около 16:00 в пятницу, 20 марта, на улице Октябрьской, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, человек попал под колёса легкового автомобиля «Ниссан».
Спасатели сообщили об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства этого происшествия на Октябрьской ещё устанавливаются.
