Баня сгорела в Калужской области

Поздно вечером в пятницу, 20 марта, пожар начался в деревне Низовское Мосальского района.

По предварительным данным, огнём уничтожена баня рядом с частным домом.

В результате происшествия погибших и пострадавших людей нет, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На место выезжали два расчёта спасателей.