Баня сгорела в Калужской области
Поздно вечером в пятницу, 20 марта, пожар начался в деревне Низовское Мосальского района.
По предварительным данным, огнём уничтожена баня рядом с частным домом.
В результате происшествия погибших и пострадавших людей нет, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На место выезжали два расчёта спасателей.
