Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калужской области сбили 24 беспилотника
Происшествия

В Калужской области сбили 24 беспилотника

Евгений Варакса
21.03, 08:28
0 527
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Это произошло вечером в пятницу и в ночь на субботу, 21 марта.

Силы ПВО уничтожили больше двух десятков летательных аппаратов на территории Боровского, Барятинского, Жуковского, Дзержинского, Кировского, Куйбышевского, Мещовского, Малоярославецкого, Сухиничского, Мосальского, Юхновского районов, а также в Калуге и в Обнинске.

По информации губернатора Владислава Шапши, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
50%
25%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+