Пять беспилотников сбили в Калужской области

Днём в пятницу, 20 марта, это произошло на территории трех районов, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО работали в Дзержинском, Боровском и Малоярославецком районах.

По предварительной информации губернатора, никто из людей не пострадал. На месте работают оперативные группы.

Ранее МЧС объявляло в регионе беспилотную опасность.