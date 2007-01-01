Пять беспилотников сбили в Калужской области
Днём в пятницу, 20 марта, это произошло на территории трех районов, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО работали в Дзержинском, Боровском и Малоярославецком районах.
По предварительной информации губернатора, никто из людей не пострадал. На месте работают оперативные группы.
Ранее МЧС объявляло в регионе беспилотную опасность.
