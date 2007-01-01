В Калуге таксист столкнулся с трактором
Днём в пятницу, 20 марта, авария произошла на первом километре Северного обхода в районе Анненок.
По предварительным данным, около 14:30 там столкнулись такси «Чери» и трактор МТЗ.
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем человеке.
Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь