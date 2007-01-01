В Калужской области объявили беспилотную опасность
Днём в пятницу, 20 марта, уведомление об этом разослало на телефоны жителей региона МЧС.
Калужан призывают быть бдительными и внимательными.
Ранее в регионе в ночь на 18 марта беспилотник был сбит силами ПВО на территории Куйбышевского района. Никто из людей в результате происшествия не пострадал, на земле также не было разрушений.
