В Мещовске вандалы испортили новые стулья
Это произошло в недавно созданном «Гуляй-парке».
- В этот раз мишенью стали парковые стулья, которые были испорчены, - рассказали 19 марта в администрации Мещовского района. - Вандализм – это не просто шалость, это правонарушение. Нарушители были зафиксированы камерами видеонаблюдения, и совместно с полицией к ним применены соответствующие меры.
Власти призвали местных жителей бережно относиться к имуществу парка.
