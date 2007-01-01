В Калуге пожилую женщину сбили возле театра
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром в среду, 18 марта, в районе перекрёстка улиц Суворова и Воронина.
По предварительной информации, 77-летняя женщина решила пересечь улицу Суворова не по переходу и попала под колеса автомобиля «Генезис».
Врачи оказали помощь пенсионерке, рассказали в УМВД.
