В Калужской области ищут 16-летнюю девушку
Яна Кулешова из города Новомосковск Тульской области пропала 11 марта.
Девушка может находиться в Калужской области, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Рост пропавшей – 152 сантиметра. Она была в сером спортивном костюме и белых кроссовках.
Любую информацию о девушке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
