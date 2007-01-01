В Калужской области сгорела дача
Поздно вечером в среду, 18 марта, пожар произошёл в деревне Мочалово Юхновского района. Фото с места происшествия опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, огнём уничтожен частный дом, который использовался в качестве дачи.
Из людей никто не пострадал.
Причины этого возгорания ещё устанавливаются.
