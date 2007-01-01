Главная Новости Происшествия Сбитый в Калужской области беспилотник никому не навредил
Новость дня Происшествия

Сбитый в Калужской области беспилотник никому не навредил

Сергей ПЕТРОВ
18.03, 08:01
Утром среды, 18 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом ночью БПЛА ВСУ.

ПВО уничтожило его в небе Куйбышевского района.

- На месте работает оперативная группа, - говорит губернатор. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, в эти выходные Калужская область как и вся страна пережила один из самых массированных налетов беспилотников.

Только за выходные в регионе ПВО уничтожило 41 БПЛА . В понедельник налеты продолжились и за три дня сбили еще 27.

eyJpdiI6IjhpVFJIaTM2UUM1dVBsNU1CT1hBUEE9PSIsInZhbHVlIjoiRUtUaWZUNitBTmRETlQ0TkloUXNhS1hnZGNGNnBJUmh4bzlTdFFoKzZkdFVwQWZSanVvblloeW1DaGdNNDdvWGFrOHNNK3RMTEdWVUNUKzFTZUpqcWExamxjKzJzWVk3dHZJK1AyQ2xqd21jUmdmSXh0TDdLUjltcWxtZWYxZ09LUy9BNkdzN0lRQTZob2Vrc3NvYVdnaDlkSUFsd3VSakExRjVrZ2RHbVRKcDYrS3F6eHMwd1RTTGIzYXBwQ1Nwb0VIcHFkT29hcVBLN25kOU5mUHQvSTdZZTFKcUlkQWpUd0FsblZZRXluaVlPYktXb2FwZURlVk5LRDJuSExYVjlEY2gxV3NuVytONkFkNWRyU1I3NjFDRTAwL3lGQUpIUFlHMWpONXUxa2szclR1NWhDR0M2aHdPamlnbFo5ZTNHbE5CQ1dFQkhNMURwaUhjbEUzYWYzRzdRNTQ1cjNKMHhtbGJjWUZVRTh5NElHU0RXbTZJREFaaUhISkNLTDBSaHNEdmpGVC8zYTd1UGFvOFg1ZG5PVklQUzNFWWJ3THRTcGZ0djhIRTFDdDJwUDFnbVNib2tSald6TkNtSjlmMiIsIm1hYyI6ImM2YzU2N2I2OWQ0MWUwMjQwYmYwOGNhOGQzYjc0YTNjMmFkYjllOGZlMTI4NjJjMWQ0NjU0NjFjZDgzMzcyZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ii91Zk9GUmxsUHJvVDFGVk9zbVA3YWc9PSIsInZhbHVlIjoiT2hYUUJoK0tiejhUaEkvRTQ4STVZSk41a3c4QXpsREo2YTY4cG5XM1VRQk1NN0pyRlFYekZ2VVhmY2lVTVVYSGlGcC9ZeGZ5dng5b2ltcE1sbC9nWXppRUJkVkJaYUVEbFdkWUs4czhuNmZNQ21LU2ZJOXdoS3JNcTlrM3pNYzAydGI1V1ppeXFkbWRWUklhMlJxWTdHdjhxdnkrZXpqcEF3Qyt4MXpvdTRPMnFSSlFwbWQzOFQxSmxZSVJ2cDg4bnFSdEVwdFQzbGkrVnRCSS8reXFoR3l6aUxCWEdjMy9OY2RONGgyUm91Zi85QUJvREx2UGY4ZG9sam9nc094TnhkV294cnYxdEh6RGl5LzFLYUdDcVBycFEzL1pucUViRTFFZ0tCWmM3WFRodFNNdWlmTXQwYlVKQXFhd3R4dGNuanYvZzl5THo2eC9uL2JicEdHbVVOa2t4cEh6MktxR2pVTVIyNGcva3gwRlZ1KzhCT1F1SUJxd1FxTWRvME84Z0EzWm00T29xM21lMEFlakwrUUl4Tm5XY29yOWk1Q2hQeStCRVhqN2ZSc0c1Zy9NRDdjQnBoamJ6aitpd21HcmVldy9pRzRXTFQrWlpncEpzYlJTRE50M25XbUtRa2ZmaVRaTXhOQWJ4dE9IaXlnMTF0aklxM3JzZmd0eG1qenlwWDBJNko4UXBIZ09UNFRoSlJ5Q1hSR3V4ZnRKNnBia0JUdm5xTWVPUGloWngxdmVLVW1NZ0I3OWNZSHB6NDhhMSsyajFyeENzRG00dDJmbEw0ZnVDc1VCdDlUbDRjSHJVK21WVEZmTmo4UTkzSG9HMS9ITTdLdFVweGhoWWhnZSIsIm1hYyI6IjI3ODZlMzBhYjIxNWEyNmE1ZjA5ZmMzZTUxM2M3YzI1M2VhZGNmNWNkOTRmOGIzYTM5NGQ0MTMxYmMzZGRhNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
