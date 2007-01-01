Сбитый в Калужской области беспилотник никому не навредил
Утром среды, 18 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом ночью БПЛА ВСУ.
ПВО уничтожило его в небе Куйбышевского района.
- На месте работает оперативная группа, - говорит губернатор. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Напомним, в эти выходные Калужская область как и вся страна пережила один из самых массированных налетов беспилотников.
Только за выходные в регионе ПВО уничтожило 41 БПЛА . В понедельник налеты продолжились и за три дня сбили еще 27.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь