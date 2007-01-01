Сбитый в Калужской области беспилотник никому не навредил

Утром среды, 18 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом ночью БПЛА ВСУ.

ПВО уничтожило его в небе Куйбышевского района.

- На месте работает оперативная группа, - говорит губернатор. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, в эти выходные Калужская область как и вся страна пережила один из самых массированных налетов беспилотников.

Только за выходные в регионе ПВО уничтожило 41 БПЛА . В понедельник налеты продолжились и за три дня сбили еще 27.