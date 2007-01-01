Происшествия

Четыре беспилотника атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
16.03, 21:00
Вечером в понедельник, 16 марта, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории четырех районов.

БПЛА сбили в Куйбышевском, Жиздринском, Малоярославецком и Боровском районах.

- На местах работают оперативные группы, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

