В Калужской области сбили ещё девять беспилотников
В ночь на вторник, 17 марта, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории пяти районов.
Губернатор Владислав Шапша рассказал, что БПЛА сбиты в Барятинском, Боровском, Жуковском, Кировском и Мосальском муниципальных округах.
Из людей никто не пострадал, сообщил глава региона. На земле также нет разрушений.
