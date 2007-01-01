В Калужской области сбили ещё семь беспилотников
Днём в понедельник, 16 марта, силы ПВО уничтожили их над территориями Барятинского, Кировского, Людиновского, Мосальского и Тарусского районов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Сейчас на местах происшествий работают оперативники.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Разрушений на земле также нет.
