В Калужской области сбили ещё семь беспилотников

Днём в понедельник, 16 марта, силы ПВО уничтожили их над территориями Барятинского, Кировского, Людиновского, Мосальского и Тарусского районов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Сейчас на местах происшествий работают оперативники.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Разрушений на земле также нет.