В Жиздре женщина получила тяжелые травмы на производстве
В понедельник, 16 марта, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».
- Сотрудница предприятия по производству штукатурных смесей во время резки материала повредила конечность, - сообщили в СК. - Полученное повреждение причинило тяжкий вред ее здоровью.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию. Все детали устанавливаются.
