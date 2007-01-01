В Жиздре женщина получила тяжелые травмы на производстве
Происшествия

В Жиздре женщина получила тяжелые травмы на производстве

Дмитрий Ивьев
16.03, 08:35
В понедельник, 16 марта, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».

 - Сотрудница предприятия по производству штукатурных смесей во время резки материала повредила конечность, - сообщили в СК. - Полученное повреждение причинило тяжкий вред ее здоровью.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию. Все детали устанавливаются.

Новости по тегу
происшествие
