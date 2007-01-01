Главная Новости Происшествия На выходных в Калужской области пострадали люди в двух ДТП
На выходных в Калужской области пострадали люди в двух ДТП

Оба происшествия зарегистрированы дежурными службами в субботу, 14 марта
Михаил Тырин
15.03, 15:19
Ночью в Козельском районе столкнулись "Черри А21" и "Хендэ Акцент". Травмы получили пассажир "Черри" и водитель "Хендэ".

Утром на автодороге "Калуга-Ферзиково" произошла тройная авария - машина "Хендэ Солярис"  врезалась в "Сузуки" и "Ладу Веста".  Пострадал виновник происшествия - водитель "Хендэ Солярис".

Пострадавшим оказана медицинская помощь, обстоятельства уточняются .

eyJpdiI6IjV6Und1dVRXcmVMVjM1K2M3TWZ1SXc9PSIsInZhbHVlIjoidHlmYW5qMzJGZUVKanVKbjlUYjFPZUx1VndVNE40SlN1Rkl0ZEVhbmZCTVAweFpkMFdhM3Nmci9OWDFsaG1NdndwUU42Z0dGclVGbm9PK0c0c0U0eXlkNVZMamhZTWNrcnVTeDlXcTM2ajU0cG9PbHVKMnBveGJnMlJDTGhMU3JLbWg3UUxCMWhBTFFVNDduN3Bqb3NZa1M3ckgweXlBK2l1SEJoeFl2K0pOcTkwc0RUczJPSE9lNGp4V1ZNT3Npd09RUVp2Wkx6Q3J3b1dvcFg2bkEvVkMyWHdzenNMZ1F2dkdwc2ZZNG1TR3FmMUFubHkvUGN2eDQ4ekIzWUpNMmVtbjZNTlJBcjlJZFNpWVFUWk1PMW5JTU9WMXR4Nmp1eXNsS25nbFNmdkRqUENRZ1htSTk4R3h4QXhrRlB5eFVYdVk5MENONUo0MW5tcm84TTMxaGpMZ1FqMEpTa2tYZSszclJPVGJ2WW9YVWhjeGhkaDNRWVZ0Y25LMEpFTHRiUXhLckVjbkR3Q0RLWXFkQ1dtYSsvSzZrSFEvNTdBVlovUGw4cGRtMjN2eHNLNTlzczVyMWk0SkFCTnB4NU9tNSIsIm1hYyI6IjRhMDcyNjY3NjdkN2E4NzExY2ZmZmJiMjkwZjRlZWNlNzJjNTQ5MDE0MWJmZmRjOTJmMTcyYWZjYzBhYjQ2ZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik1PYi82NG1wMWNtU2l2b1d6elVnL0E9PSIsInZhbHVlIjoiTE9MY1VZWjdXQy84YlIvaTExYVljSnZsSWRsT3Q2dlQzMEVMOS8vcWZ1SmdLRmlNTzUxbEgxT3RxNWMzeXhCdFZmWXB3QlI2ZytOa21GYjZRd1BLQW9rVVJ3ckpFUHROYUxLcXVrVFpSNEFzOTk1Mm91NnV6ZDhuTmZDdG1lVnRFNThES0lVamtubjRLS2c5U1phdjJ1OEhTd1VVWW5vRURhTkpEd1VXbThVcmN4dkc5UUthMEFxQWtJMnNqUHh3RXFIYlpEdFYwKzlJbUFoVGRhOUpqdkpOUXd3Z1dlbDhEbmJXWmp3K2x4U29vaVhFK2I0Z2NnREhEaHJ1UkJINjlmb0M1T1pLaEV6NnVCdm1xWXptdGhodnhwLytEUXdCeDB4bVgrdFQ2S2xkaUl1cjJ5VjdkMXNHZERxS0VETHE0Vi84c253MEpXZGZKd0dXaEZ0aGVBWlNQL3dndFpzaDYzRk5Md0xhWEsvY0J2UzVQTmFwaXdNbU9oWjRhY0dmcmZ6ek1pTUtReG1zbGdBRFdaZHVqMkJ4Rjh3RWF1MytMVjJIV1ozUEx3TDdzUzlRSDBpTXFCYmJBdEw3b3ZNTkFTcUZxWVZ6MWZoUmR5Yk1YaEU5TE5ic1hEQ0VpMGJqRzl4dTZTSEo1STRKWkV2Z0lDVU9QUDRldEUrSkYzSFIwSGdiUkZlZ0xoemFRQ0ZaWVcwalhrRlpXZVVHSk5FWjZKZnN4THVaelEraExLTUlsaGxzazBhRjdBVnluWmRIOVdFVkF5K1A5UTVBOU9ET3Z3K1lOSFVxZ2RlUm1PTkZWWnFIL1ZLcUJhMnc2SkJJOGF1L21WUnZaV0poRnhNRSIsIm1hYyI6IjAyYmM4ZTFlOTk1MjdiYjU1ZGQyZjQ2Yzc3OTdjNTFmNmEyMmQ3OGY5YjBmNDVjMzM5NTkzMWFhMGU5Y2M4N2EiLCJ0YWciOiIifQ==
