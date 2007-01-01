На выходных в Калужской области пострадали люди в двух ДТП
Оба происшествия зарегистрированы дежурными службами в субботу, 14 марта
Ночью в Козельском районе столкнулись "Черри А21" и "Хендэ Акцент". Травмы получили пассажир "Черри" и водитель "Хендэ".
Утром на автодороге "Калуга-Ферзиково" произошла тройная авария - машина "Хендэ Солярис" врезалась в "Сузуки" и "Ладу Веста". Пострадал виновник происшествия - водитель "Хендэ Солярис".
Пострадавшим оказана медицинская помощь, обстоятельства уточняются .
