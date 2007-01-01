В Калужской области уничтожено 15 беспилотников

Атака началась вечером в субботу 14 марта и продолжилась в ночь на 15 марта

Дроны сбиты над территориями Барятинского, Боровского, Думиничского, Жуковского, Кировского и Мосальского муниципальных округов, кроме того служба ПВО отработала цели на окраинах Калуги и Обнинска.

Осколки БПЛА упали на два частных дома в Боровском и Мосальском округах.

Люди не пострадали. Необходимую помощь в ремонте окажут местные администрации.

На места выехали оперативные группы.