Над шестью округами Калужской области сбили 16 беспилотников
Новость дня Происшествия

Над шестью округами Калужской области сбили 16 беспилотников

Владимир Андреев
14.03, 15:23
Днем 14 марта силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на регион.

Средства ПВО уничтожили 16 вражеских БПЛА.

Беспилотники ликвидированы в небе над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким округами, а также на окраине Обнинска.

На местах падения обломков работают оперативные службы.

- По предварительным данным, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет, - сообщил глава региона Владислав Шапша.

Обстановка находится под контролем.

