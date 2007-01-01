Над шестью округами Калужской области сбили 16 беспилотников
Днем 14 марта силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на регион.
Средства ПВО уничтожили 16 вражеских БПЛА.
Беспилотники ликвидированы в небе над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким округами, а также на окраине Обнинска.
На местах падения обломков работают оперативные службы.
- По предварительным данным, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет, - сообщил глава региона Владислав Шапша.
Обстановка находится под контролем.
