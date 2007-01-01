В Обнинске под колеса Chery Tiggo попала женщина

Вечером 13 марта в наукограде случилось ДТП с участием пешехода. Около семи часов вечера у дома №12 на улице Мира 45-летний водитель за рулем кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max сбил 35-летнюю женщину.

По предварительным данным ГИБДД, автомобилист не уступил дорогу пешеходу, который в тот момент переходил проезжую часть.

В результате аварии женщина получила травмы. На место оперативно прибыли медики, пострадавшей оказали необходимую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.