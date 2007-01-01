Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
В Обнинске под колеса Chery Tiggo попала женщина
Новость дня Происшествия

В Обнинске под колеса Chery Tiggo попала женщина

Владимир Андреев
14.03, 14:04
0 232
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером 13 марта в наукограде случилось ДТП с участием пешехода. Около семи часов вечера у дома №12 на улице Мира 45-летний водитель за рулем кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max сбил 35-летнюю женщину.

По предварительным данным ГИБДД, автомобилист не уступил дорогу пешеходу, который в тот момент переходил проезжую часть.

В результате аварии женщина получила травмы. На место оперативно прибыли медики, пострадавшей оказали необходимую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+