Под Малоярославцем подросток на питбайке попал в ДТП
Вечером 13 марта на трассе А-130 столкнулись питбайк и «Лада Ларгус».
За рулем питбайка был 16-летний подросток. Он выехал на встречку и не уступил дорогу легковушке. Парня увезли на скорой, ему уже оказали помощь.
Как выяснилось, прав у подростка не было и быть не могло. Теперь ему грозит штраф за езду без прав.
Владельца питбайка накажут за то, что он доверил технику ребенку. Штраф для него намного серьезнее.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь