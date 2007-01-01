Под Малоярославцем подросток на питбайке попал в ДТП

Вечером 13 марта на трассе А-130 столкнулись питбайк и «Лада Ларгус».

За рулем питбайка был 16-летний подросток. Он выехал на встречку и не уступил дорогу легковушке. Парня увезли на скорой, ему уже оказали помощь.

Как выяснилось, прав у подростка не было и быть не могло. Теперь ему грозит штраф за езду без прав.

Владельца питбайка накажут за то, что он доверил технику ребенку. Штраф для него намного серьезнее.