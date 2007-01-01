Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Под Малоярославцем подросток на питбайке попал в ДТП

Владимир Андреев
14.03, 10:18
0 437
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером 13 марта на трассе А-130 столкнулись питбайк и «Лада Ларгус».

За рулем питбайка был 16-летний подросток. Он выехал на встречку и не уступил дорогу легковушке. Парня увезли на скорой, ему уже оказали помощь.

Как выяснилось, прав у подростка не было и быть не могло. Теперь ему грозит штраф за езду без прав.

Владельца питбайка накажут за то, что он доверил технику ребенку. Штраф для него намного серьезнее.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
8 оценили
37%
0%
37%
13%
0%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+