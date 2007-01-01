Обнинск
В Людиново вандалы сломали ограждение на отремонтированной набережной
Происшествия

В Людиново вандалы сломали ограждение на отремонтированной набережной

Дмитрий Ивьев
13.03, 14:11
В пятницу, 13 марта, о проблеме рассказал глава Людиновского района Геннадий Ананьев.

- Подали заявление в полицию для установления виновных и принятия необходимых мер, - пояснил он. - Будет проведена проверка, включая записи с камер видеонаблюдения. Виновные понесут ответственность.

По его словам, все повреждения устранят в ближайшее время.

