Стало известно, как краска попала на памятник Жукову в Калужской области
Напомним, инцидент произошёл в деревне Стрелковка.
Там снег возле памятника и часть постамента оказались залиты синей краской.
По этому поводу уже возбудили уголовное дело. Происшествие взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
Но, как оказалось, в появлении краски виноваты не вандалы, а будущие молодые родители. В сети появилось видео с гендер-пати рядом с памятником. Пара распылила краску из баллонов, чтобы в присутствии друзей и родных узнать пол ребёнка. Грозит ли им за это уголовное наказание, пока не уточняется.
