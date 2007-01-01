Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Стало известно, как краска попала на памятник Жукову в Калужской области
Новость дня Происшествия

Стало известно, как краска попала на памятник Жукову в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.03, 08:56
5 1002
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Напомним, инцидент произошёл в деревне Стрелковка.

Там снег возле памятника и часть постамента оказались залиты синей краской.

По этому поводу уже возбудили уголовное дело. Происшествие взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Но, как оказалось, в появлении краски виноваты не вандалы, а будущие молодые родители. В сети появилось видео с гендер-пати рядом с памятником. Пара распылила краску из баллонов, чтобы в присутствии друзей и родных узнать пол ребёнка. Грозит ли им за это уголовное наказание, пока не уточняется.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
8 оценили
50%
0%
13%
0%
0%
37%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 5 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZIekZScFEvOGdSMWorK3RMTEtjY2c9PSIsInZhbHVlIjoid1JJU0YzUVZKVVhkTlhpN01GaElOb2FaNFlTbHBMMkdMYUp4U0lCSHpwcVlLVzdvN1BKWFgxZHFTeGZaV1RhNmpyeWVXcExIUTVKa2ZYbXlkVHFiSEo0VFlwMWZGRnQ4NC9JL1FYcDJJbWtaV3M2Z2Iyd3lQYW9iYWV4azlqUXRBNitzTmNrT0toRWh1d252eWxwYlpxSUdFTkNBb0dIWm9xL3dJTEQ0N2lxUjgvNmpjdzgxOHFKdlRGeE5NaG10U3Z5Y2ZwRFVPd2xkaU44OTF3STA3SUkvZjBJVzdDN2p2RGltOXgyR3M3Q3JjUXVFRVUyTTdDWTJKOWhpZDVNaHEwZlh5QUdtcFJ1d0Q0aW44S1BSWDNqSWZKZWdaUlJ2N094aEJ5YlJrYzQ0UHhlcExOdFFEZFhGYnFSMWozSmNBaG52Rk9YUnd6dnlKVXpiMjVwdURvSWdNVWZ5TnhZY0J3ZTFSNHlyeTAzc29MWXZqcHNQWi84K0VqeXZDeEJ1c1NieW4xdU4rV0dmOUdKc0FzWmtQbnBNZDRmb3ErKzhGMExSYlNmU2E0Y3NOQ24yZisyUVljQnJDYW93SjFlWCIsIm1hYyI6ImRiMzE2YzgzYmE4MzI4ZmY0OTZjYTE5Zjc2YjEzMjI5Nzg3MmE1ZmU5ZjFlNGU1ZWRkMjcxYjY3OGQ5NGEwZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZRN2ZVeVA3MDZWKzA5WVp2UU1PbVE9PSIsInZhbHVlIjoiVCtVbnl1cjY0azdRS2lRV0xuOGswRUZidktoUGs3UGxWaHJXUmdlOVlqVm9VN0JBaEE2YWxTd0grVmROYllFL2JMVllVVmdGaVVGeDZiaGczaC8vWGR1NEtCU0xTZjVFOSt1ZjB1aXM0SzZhTVoxaThab1FHM3A5all6c2hXNTFMa1hQU3NDMVZEcEV4bEdKWUNsMWoxL3ZGYW52b2h1c0VYTnl2bDRXV1hPZVJVMU0xbkM4eWVVbURDWnhkSEFoYW5ROXduU0tJcGJCaGppZ25LcGdSK2U0OVcxd0E1TmQxWkswMHc3ZVROcTV0UE9vRERwUnpEeXl3WjI1alhvSU9SajlIWGpjV0VJUjB6WFlZMFpncldrT01FZFRFWDVhNFZsbUdJK2hKSVp4K0czeEd0ZXVTMnY2aHlFODExMSswRDduN3g5V0tXYzZLamVmak92UU1BNWdnTGxnNmlrRnZCUDNiQURjUnZXNHZsaThmWWRZWWxtWW9jYWJHaVNLemtoalg4djcvb1U0Um11OVpnZUxmcXEvZ1dJZjdnNUQvYnp3M3BxWXI0bVVmcytOdkdtSUtST3JGdXlFYUwxZ0c4Y2JnT0I4VDBvOS9yNk9ROEY4Ti84S1IrNjhuYjM2TWZiSTY2S0ZOSkxxR3hGc0ROZGkwa3ZHUUwza3phK3ZmMGpDdjdRaWcxRnpiNVY4dmV1U1ZvMmE4dGxQSDh1K2VwUXlQdklQdk1HODEzNWg0UnVMWERuSTBSVk1lb01EWFFicHdjbXdwRldPK2pPbndvUWZEMStLYmMvenZ5aXhKaWFkaWpHS2JibHZlVzU2Tit2Mnc0a3RsQlNiT2dCTiIsIm1hYyI6ImE3Njg5ZTFiMTUwNDUwNmEyZWE0OGE4ZTM2NmRjNDcyMGY4N2Y4MDI4N2U4ODQ5YjkwMTBlYmNjZGNmMDI2ODEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+