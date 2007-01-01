Обнинск
+4...+5 °С
Происшествия

Ракетную опасность объявляли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.03, 08:00
0 404
В ночь на пятницу, 13 марта, сообщения об этом присылало МЧС.

Калужан призывали укрыться в безопасных местах.

Примерно через 40 минут последовала отмена ракетной опасности.

Напомним, власти Калужской области сообщили об одном сбитом беспилотнике в небе над Хвастовичским районом. Никто из людей не пострадал.

