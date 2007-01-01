Ракетную опасность объявляли в Калужской области
В ночь на пятницу, 13 марта, сообщения об этом присылало МЧС.
Калужан призывали укрыться в безопасных местах.
Примерно через 40 минут последовала отмена ракетной опасности.
Напомним, власти Калужской области сообщили об одном сбитом беспилотнике в небе над Хвастовичским районом. Никто из людей не пострадал.
