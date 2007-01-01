Обнинск
Беспилотник сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.03, 08:21
Это произошло вечером в четверг, 12 марта, на территории Хвастовичского района, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Летательный аппарат уничтожен силами ПВО.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Разрушений на земле нет.

Сообщений про объявление беспилотной опасности вечером калужанам не поступало.

