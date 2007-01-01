Обнинск
В Сосенском подрядчик провалил ремонт школы
Происшествия

В Сосенском подрядчик провалил ремонт школы

Дмитрий Ивьев
12.03, 15:39
Школу №1 в этом городе Козельского района никак не могут отремонтировать.

В среду, 11 марта, проблему прокомментировали в администрации района:

- К сожалению, столкнулись с ситуацией, когда предыдущий подрядчик не справился с ремонтом школы. Сейчас мы расторгаем контракт с ним и активно работаем над подготовкой документации для привлечения другого исполнителя. Поэтому точные сроки окончания ремонтных работ пока определить трудно. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее.

