В Сосенском подрядчик провалил ремонт школы
Школу №1 в этом городе Козельского района никак не могут отремонтировать.
В среду, 11 марта, проблему прокомментировали в администрации района:
- К сожалению, столкнулись с ситуацией, когда предыдущий подрядчик не справился с ремонтом школы. Сейчас мы расторгаем контракт с ним и активно работаем над подготовкой документации для привлечения другого исполнителя. Поэтому точные сроки окончания ремонтных работ пока определить трудно. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь