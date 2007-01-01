Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В центре Калуги женщине на голову упал лёд с крыши
Новость дня Происшествия

В центре Калуги женщине на голову упал лёд с крыши

Дмитрий Ивьев
12.03, 13:23
2 1252
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 11 марта, инцидент произошёл на улице Ленина напротив Гостиных рядов, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Там пояснили, что наледь сошла с крыши многоквартирного дома.

Пострадала 60-летняя калужанка. Врачи диагностировали у неё ушибленную травму головы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
13 оценили
15%
8%
8%
8%
31%
31%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFFYUljM080Qm5mTGQzeiszc1I0WUE9PSIsInZhbHVlIjoiVUp0R2lhcGJKT2c4K0tIcldKaG1aQ0tEV2wrcVNxZzlqL1R2NzdET0FwRG1idlVhQWsvRE5KamRYNVZvaHRyMlUzem5XYitJTlVDU1FvSFZONkY2RWVDRGxwa01MR2F4M0VNN2ZCdUI0RVpjRHhlRmhmNkJJT3RRV0pMNFRXUzdtOExkTGxMclMyQm5Qd0c0TUlKcDhhbUg2cWVrZFFUTGRTT3JVNGRjN254YURvN1c5d1Z4WitXQTZqb0lNZml0cmxiMExRdWxrOG5NVmRqWmJ6UFZrS25NLzMyZTNyMFQ1OVpmbE9lYTBzRlZaQ3E4cXFFQ3czS2pqSWNrQjhQRjJpckZiVUhzRDdOTzdIL2pKVUtQQ1ExcjJoRXpzMG5xRlI5WWQ3S0RBSFU5VDlMdFpHVG8yL01DcURteEFHUHdsL2p2OE1IaXhYQUxSeFc5THBHY1IySnA3bUloM0tXMUpOcGVMQzhmb0lmSkxsTDRwWml6V2ZHTmpFZFoyOUxhUEhNd0tSbW1ibmRIeStRTWUzbk5mN3MwcGxlZjBaNzQvYis3VE1mdWNZcStBM1l1VWZXYmU5c0FUTlU5SjFTNyIsIm1hYyI6ImZkZDYyZDg5NGM4MDFiYTNiYWZiMzU5MmU1YzM4NGQxZDc5ZDQwYzU0ZjFhZGI4NGMyNDRhOGZjYTMyYzZmYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilo5NUZoTGw3NkdNSzFOaHMwUTdsWGc9PSIsInZhbHVlIjoiYzlpZGhRWnBaME5qMU1qT1ppNysxVzVmeG9hMG0wRllTZmtQNy83OVZtS2o1TEFrU3IyajhlMnF1a1VFZEx3S29vaTZzOTlpTUFaNXgvRmk5SEFRVm50Ym1tZVl5VWhLSi9iY2c4b0R5a2dkQldXc0Q3VFdvWXg3S3J0dU92aFAwM1dUd3RpeXI3WEtXdWYzV2NkRGd3dml4ZnNOSnU4NkNVVXRjRW4xVzhWTy94V0g5REtCdHNCR2dkYUtoQ0kzeHUra0IrYnp1ZlFQbEE3MFVmMkpEeVhIREpYNmU3S1RKd25xdzh3OWN0TFNueWRPeVY1c3E1MUhpcU96S2d5UHlKTnUvWHBxT0JEdkg1MVdLZzBIRVlLcmZFL0cxWWR5VlVaMmZoMU5IOTEzbEwyOTdYSWZtdERBNlA1V1JUeURtMjZNdlFLTVN2SlFtY0VBUzF5WWJjdjlVVnh5SnI1QXM1N2VqR0xraXBva1BkVW9QTGx6aU42YWFUVWMvLzI3Nm9yMmk2RFQ3NTkrVDFPc1Z4UXpPQlJyakNtK1lLVWtMclpwTTV3cElYeDFBeEpRL3htYkN4MTJ2NFZiYUFpbUZVc2JpM2VBNGFhQnRNRDRXeE9meVZqQlhxTE4xU0F2OXRyVDVPWDc1d1dpaEhaYXA0cTZ1ZzZPK1dLTmp3bHhHUmdKT2hJZmExWlVFMWdaa0UxN1dLbjVWL29QMnNzYk95aGFJVlAvS01OUHNRTkxqWU1yeWoxU1FvKzUwTDZCSHVyY0dlSTJWcmlpc0lpOGM1NXZ1THBFUUtPeUJnQmZLdUJYM1FZamhLT05YRWNaQmtOZEtza1J3clR4Tm1GWSIsIm1hYyI6IjIyMDc3MzQzNGI5MmUzMWU4ZWY4NzhmNzYzZDEzZjlhZWZkYzI5MWQ3NTAxOWMyZTU3ZjNhNmE1MzdlNzVjYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+