В центре Калуги женщине на голову упал лёд с крыши
В среду, 11 марта, инцидент произошёл на улице Ленина напротив Гостиных рядов, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Там пояснили, что наледь сошла с крыши многоквартирного дома.
Пострадала 60-летняя калужанка. Врачи диагностировали у неё ушибленную травму головы.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
