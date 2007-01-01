На обходе Калуги столкнулись «Шевроле» и «Хендай»
В полиции сообщили подробности о происшествии в районе деревни Ильинка в ночь на 11 марта.
По предварительной информации, 27-летний водитель «Шевроле Кобальт» двигался со стороны Москвы, не справился с управлением, врезался в ограждение, а потом – в попутный «Хендай».
В больницу с травмами попал 23-летний пассажир «Шевроле», уточнили в Управлении МВД по Калужской области.
