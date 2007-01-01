Названы причины смертельного ДТП на дороге Калуга – Тула
Эта авария произошла рано утром в среду, 11 марта, в Перемышльском районе.
По предварительной информации полиции, около шести утра 55-летний водитель «Киа» двигался в сторону Тулы и врезался в стоящие «Жигули».
Погиб 40-летний водитель «Жигулей». Мужчина скончался до приезда скорой помощи, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
