Главная Новости Происшествия Названы причины смертельного ДТП на дороге Калуга – Тула
Происшествия

Названы причины смертельного ДТП на дороге Калуга – Тула

Дмитрий Ивьев
12.03, 11:32
Эта авария произошла рано утром в среду, 11 марта, в Перемышльском районе.

По предварительной информации полиции, около шести утра 55-летний водитель «Киа» двигался в сторону Тулы и врезался в стоящие «Жигули».

Погиб 40-летний водитель «Жигулей». Мужчина скончался до приезда скорой помощи, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

