Два беспилотника сбили в Калужской области
Это произошло в ночь на четверг, 12 марта, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Силы ПВО сбили летательные аппараты на территории Сухиничского района.
По предварительной информации областных властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
Напомним, МЧС объявляло в регионе беспилотную опасность. Полеты в аэропорту «Калуга» были временно запрещены.
