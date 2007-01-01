Обнинск
+6...+7 °С
Происшествия

Два беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.03, 08:27
0 779
Это произошло в ночь на четверг, 12 марта, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Силы ПВО сбили летательные аппараты на территории Сухиничского района.

По предварительной информации областных властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.

Напомним, МЧС объявляло в регионе беспилотную опасность. Полеты в аэропорту «Калуга» были временно запрещены.

