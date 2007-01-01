Обнинск
Происшествия

Загоревшийся троллейбус в Калуге тушили восемь спасателей

Дмитрий Ивьев
11.03, 11:20
Главное управление МЧС по Калужской области опубликовало фото с места происшествия на улице Фомушина.

Около 9 утра в районе поворота на «Кошелев» загорелся новый троллейбус, ехавший по маршруту №18.

Никто из людей не пострадал.

Тушением пожара занимались восемь спасателей.

Напомним, глава Калуги поручил снять пока все новые троллейбусы с маршрутов.

