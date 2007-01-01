Обнинск
Водитель «Жигулей» погиб в аварии на дороге Калуга – Тула

Дмитрий Ивьев
11.03, 11:29
Авария произошла в Перемышльском районе утром в среду, 11 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Недалеко от Больших Козлов столкнулись «Жигули» и «Киа Спортейдж».

На месте аварии погиб водитель «Жигулей».

Причины этого происшествия на дороге Калуга – Тула и точные обстоятельства ещё устанавливаются.

