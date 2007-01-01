Водитель «Жигулей» погиб в аварии на дороге Калуга – Тула
Авария произошла в Перемышльском районе утром в среду, 11 марта, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Недалеко от Больших Козлов столкнулись «Жигули» и «Киа Спортейдж».
На месте аварии погиб водитель «Жигулей».
Причины этого происшествия на дороге Калуга – Тула и точные обстоятельства ещё устанавливаются.
