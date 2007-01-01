Загоревшийся троллейбус проработал в Калуге только один день
Как мы уже рассказывали, пожар произошёл утром 11 марта на улице Фомушина.
- Производитель - вологодская компания «Транс Альфа». Поступил в Калугу в конце января этого года. На линии со вчерашнего дня. Перед рейсом прошёл необходимый осмотр, - рассказали в администрации города.
Глава Калуги поручил снять все новые троллейбусы с маршрутов. Их заменят автобусами.
- Троллейбусы на маршруты будем возвращать постепенно, после строгой и внимательной проверки, - пояснили в администрации. - Приоритет будем давать тем, которые уже эксплуатировались безаварийно несколько месяцев.
