В Калуге все новые троллейбусы снимут с маршрутов из-за пожара
В Калуге все новые троллейбусы снимут с маршрутов из-за пожара

Дмитрий Ивьев
11.03, 10:24
Пожар произошёл утром в среду, 11 марта, на улице Фомушина.

Ситуацию прокомментировал глава города Дмитрий Денисов:

- Сегодня произошло воспламенение нового троллейбуса из-за дефекта аккумуляторной батареи. Пострадавших нет. Распорядился снять все новые троллейбусы с маршрута, заменив их автобусами. Поставщику направлена претензия, его представители в ближайшее время прибудут в Калугу. Держу ситуацию на личном контроле.

