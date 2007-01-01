В Калуге все новые троллейбусы снимут с маршрутов из-за пожара
Пожар произошёл утром в среду, 11 марта, на улице Фомушина.
Ситуацию прокомментировал глава города Дмитрий Денисов:
- Сегодня произошло воспламенение нового троллейбуса из-за дефекта аккумуляторной батареи. Пострадавших нет. Распорядился снять все новые троллейбусы с маршрута, заменив их автобусами. Поставщику направлена претензия, его представители в ближайшее время прибудут в Калугу. Держу ситуацию на личном контроле.
