Происшествия

На дороге Калуга – Тула «Жигули» смяло в ДТП

Дмитрий Ивьев
11.03, 09:10
0 618
Утром в среду, 11 марта, авария произошла недалеко от поворота на Большие Козлы.

Около 6:20 там столкнулись автомобили ВАЗ-2101 и «Киа», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Причины этого происшествия на дороге Калуга – Тула ещё устанавливаются.

