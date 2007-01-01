На дороге Калуга – Тула «Жигули» смяло в ДТП
На дороге Калуга – Тула «Жигули» смяло в ДТП
Утром в среду, 11 марта, авария произошла недалеко от поворота на Большие Козлы.
Около 6:20 там столкнулись автомобили ВАЗ-2101 и «Киа», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, пострадал один человек.
Причины этого происшествия на дороге Калуга – Тула ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь