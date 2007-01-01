Обнинск
+8...+9 °С
Новость дня Происшествия

В Калуге загорелся новый троллейбус

Дмитрий Ивьев
11.03, 09:48
Утром в среду, 11 марта, пожар произошёл на улице Фомушина в районе поворота на «Кошелев».

Фото прислала наша читательница, которая живёт на Правом берегу.

Движение на этом участке затруднено со стороны центра, на месте работают сотрудники МЧС.

О причинах происшествия пока ничего не сообщается.

На этом участке работают троллейбусы маршрута №18.

Напомним, новые троллейбусы начали поставлять в Калугу в 2025 году. Ранее троллейбусы этой марки горели в Рыбинске, Ялте, Санкт-Петербурге и Братске.

UPD. Все новые троллейбусы снимут с маршрутов.

Видео с места происшествия опубликовал телеканал «Ника ТВ».

