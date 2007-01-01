В Калуге загорелся новый троллейбус
Утром в среду, 11 марта, пожар произошёл на улице Фомушина в районе поворота на «Кошелев».
Фото прислала наша читательница, которая живёт на Правом берегу.
Движение на этом участке затруднено со стороны центра, на месте работают сотрудники МЧС.
О причинах происшествия пока ничего не сообщается.
На этом участке работают троллейбусы маршрута №18.
Напомним, новые троллейбусы начали поставлять в Калугу в 2025 году. Ранее троллейбусы этой марки горели в Рыбинске, Ялте, Санкт-Петербурге и Братске.
UPD. Все новые троллейбусы снимут с маршрутов.
Видео с места происшествия опубликовал телеканал «Ника ТВ».
