В Калуге сгорело отделение почты

Поздно вечером во вторник, 10 марта, пожар произошёл на улице Моторной в районе перекрёстка с Молодёжной.

Около 22:00 спасателям поступил вызов о том, что горит почтовое отделение, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

На месте работали четыре расчёта спасателей.

Причины возгорания ещё устанавливаются.