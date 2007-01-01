Обнинск
В Калуге сгорело отделение почты
Происшествия

В Калуге сгорело отделение почты

Дмитрий Ивьев
11.03, 09:09
0 325
Поздно вечером во вторник, 10 марта, пожар произошёл на улице Моторной в районе перекрёстка с Молодёжной.

Около 22:00 спасателям поступил вызов о том, что горит почтовое отделение, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

На месте работали четыре расчёта спасателей.

Причины возгорания ещё устанавливаются.

