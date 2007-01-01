В Калуге сгорело отделение почты
Поздно вечером во вторник, 10 марта, пожар произошёл на улице Моторной в районе перекрёстка с Молодёжной.
Около 22:00 спасателям поступил вызов о том, что горит почтовое отделение, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
На месте работали четыре расчёта спасателей.
Причины возгорания ещё устанавливаются.
