Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области объявляли ракетную опасность
Происшествия

В Калужской области объявляли ракетную опасность

Дмитрий Ивьев
11.03, 07:30
0 188
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером во вторник, 10 марта, сообщения с такой информацией рассылало МЧС.

Жителей Калужской области призывали укрыться в помещении с капитальными стенами, подвале либо ином безопасном месте.

О каких-либо ночных происшествия в небе власти региона пока не сообщали. По данным Минобороны РФ, беспилотники сбивали в соседней Брянской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldKdzVlMTZBa1h2VDF1cldRNkYxTFE9PSIsInZhbHVlIjoiNW1ud09DdjJOOEYrSkJEdnNZMXBXSnkzY0UzdHlVTW5TSEZjS0RNV25jbXZTcVEzK1MrbEFqQ3FqUDh2eGEyVXlRL1E2aFN0dFBMOEl0aWI3V1dPaHR2M0ZPdU5FejBBR0xXZEpkQ09FY0FRVnl4NVk3UHJQNkwrS0FTOUsxdHNIS1FKdG5NRGoxckI2YlRGdDlTOUwxMFJWNkwwNG04OEp1enlQR2FFODlLdGI1cmE4eEFPQlBqSHdmR2Z2USt6YjAvZWNKTmJpR0ZOejFVcDQvL09RQlEyNzkzbk1UWWhPV3gzSjRUMmJqKzRkQ1lGanAyQ1Z0SUxrL3gvS1dxZEhBeGlqSFVIV2hFczVvayt1NC9jZXNxckVPVUFjZTBUYnplREJMeEpmU3l4T3pSQU5oSHk0SnZ4N1A4RXZtdDlnTE5TQ0UxSGpqQlh1d2w3SkJjZ0ZUaUh4K2lHTXZlaS9PUWxiSHltb29nZlZzeGJkSFBwdFlVKzVCazA3ZVNUWWZMRWZpTlEwaFhhQWZqSUZ3ckpySlRCWmlRVm53bTNXMERQZ0h1bmg5R0M0RHBIUzVwTHhCMXduQ1d1U1dLQiIsIm1hYyI6ImVjMjk3MDJkZDg5ZGRmMTVjZGE1ZDM4NmI0YWY0MzMwYTMyYTdhN2UyZWMwZDZkNmZiY2Y0ZjhmM2UwYzg1Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNHcjFGL3VYcTc2ZjFVckthckxjWlE9PSIsInZhbHVlIjoiOVl4eUJPYUowdnNqY3k4cVpybmtzQWRMQ2FpQkxpbzhFZVUyUzhtUWpIVFdqN0lIRkEzYVR3QmhSSEVMd0h6UUwzSC9SNUg5dDh0SFp2cFhCQWR1RU55R21jd1Z6UHhValZZVWlGZlVkcTF4YmxwQWdRM24xdzhWcmlkOFBBOEU1TFlUZUJyYW5TYm5uVWRsNTRJcENwSklPaHpFVTlXVFRrZjhmN3lJZktwTmVlZzN4WUtKVEhhT05IYkplVWlCeEhOZlJjVk1JL3o3T1dxM2tOaVBZZ2FQd1A0VVV2S0xkMUpYWllZeG5hQ1ZvMGNkY3A3NDhUMHVadW9yOW5kZUkzVmdxa2hBR1JnL2VNNE9VUkZGUU5YZkdURWxvS2ZNTk9rZDcxZ0ZNM1JpSVExMmN1OGFJK0JjbkkwckE1ejAxUzIyTzlDVThhTjNxRFBCd1BMVlQ4SHhzOUQ2MC92ZjFXVTR6cXRNdHBUUXY3R3FwMndzb28rSFpXVFRPK3NOZDlGOHlLeVJmMnB6R1ZLeEYwdHN3Ry9JMkg1WGQ5bUh3V2h5VHZmZVBwMFRUOXFQRTBMLzl1QnhTdjJtL1dVZERCeGN6eGhweVRFNGxJdlZzN1Uxb1ROdzlXeDBvcmNHQTc4Z0JqR2ZBZkNwTnIzWDJTZ3V0c2hVdUcybVRvTHlUNGM1cWNyOTBteDg5Q0hhSlFtWnJoYUs3aXJ4cWxNaFZ6VTRLTGhvbkpuZHRuNmJBdlNEdElqMDVuR2lPSi9XSFQxbWhYeVZrekd4K2ZwTWxUZU94K2VDemVoTzl2SVdkV1lUbEdXZ3dHWTI3VWozdEp0SHlvVTN0MWdKOHNmTyIsIm1hYyI6ImYyYjcyMGY2NGZmYTRlYjBlMzMzNzY0ZTgzOTI2NGFkNzBhYmMwMzQ5N2EyODM2MmU3MTg2M2NiODIyMDBjZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+