В Калужской области объявляли ракетную опасность
Вечером во вторник, 10 марта, сообщения с такой информацией рассылало МЧС.
Жителей Калужской области призывали укрыться в помещении с капитальными стенами, подвале либо ином безопасном месте.
О каких-либо ночных происшествия в небе власти региона пока не сообщали. По данным Минобороны РФ, беспилотники сбивали в соседней Брянской области.
