Стали известны причины смертельного ДТП на дороге Калуга – Тула

Около 14:30 в понедельник, 9 марта, авария произошла недалеко от села Макарово Перемышльского района.

По предварительной информации полиции, 22-летний водитель «Мицубиси Лансер» при завершении обгона не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Омода».

Погиб молодой водитель «Мицубиси». Травмы получили 32-летний водитель «Омода» и его 41-летняя пассажирка, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.