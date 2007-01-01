Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Стали известны причины смертельного ДТП на дороге Калуга – Тула
Новость дня Происшествия

Стали известны причины смертельного ДТП на дороге Калуга – Тула

Дмитрий Ивьев
10.03, 11:01
0 238
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Около 14:30 в понедельник, 9 марта, авария произошла недалеко от села Макарово Перемышльского района.

По предварительной информации полиции, 22-летний водитель «Мицубиси Лансер» при завершении обгона не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Омода».

Погиб молодой водитель «Мицубиси». Травмы получили 32-летний водитель «Омода» и его 41-летняя пассажирка, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5WQjdGT0x5QnJYeW1pNEEvR3NkaGc9PSIsInZhbHVlIjoiSzNramIyRWhRZU14VWNrVHhJNll4a0Rhaks4SEl6dldHWDNXQlBCUGZoSEM0TGVxeG5jODdqQmNCYjBoaWhGMXRMZlVIa2xqOXFzOXdJa2REd2FaNXZLZ2U1SDluQS9FVlpPU095bENBTkNRcnNSYUM5MFRkMW1qYVJNTVdlQjQ3SE5UN0szc3plOEpoZXlFV2pueFZJbGdzZlc1Z2VyTXhnbEUrb2ZRRmxQcHVKMGw0dE9JM0FFVXR1a3ZaejJJcmwwZjJicUpoaWp3Y0RBNGZHekdKeUhEcmZIOHMxYlZlL0ZkL1lBbG8wTVFwenhER0N2WlFHTVJRTzR2VDYxWmQ0K2trbGR3eVFoTCtnOFJHM0tUMVVqNzcrNWszSFhIN1RzcEF5dkN3dnVCVVJQS0YzbVdkNmlxR3ErcGJ3TFdFSE1CZWhoZkRLVjZvNEQ4d3JVRVRsZ0s4T3o5Q0hRY0o4Z3NYNE40cWEwZFlxTVZzMkd0eVJZR1NFc2l4RTVVcGM4YzNBeVVrYkN4eXV2bXFsOG5PK3psNk81aXlvWWFKaVgrSHp6VkNidzRXRkY4djg4SkU5Yzl6TkVjcTBndSIsIm1hYyI6IjMyNzdkNDM2MDY4MjAzODc4NzcyODk1ODEyNGU2NjVhMGUzNGFkOTYyNTQ0NmViZmRkNmY4ZGRkMTEzNDU2ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklmR3Eyc0lLMEdZdndrZzk4Y2FYRXc9PSIsInZhbHVlIjoiMEMrV1pxcGZJL0RncXZLcnRCUWZ1S0IxK3JEU24ySlhubFdQamVRQUNodTFTblpYei9mQW9uUUNMQUVCejJ5dGtkTS9iNisxd21KTFJHTE1zWk05RTJIQktGOXpCaVkwc3FXU3FSazhjVmJwb1RQTk4vYVM5Mk5hZWlPMUdRV3FaTGk2VUNHa2hVVGV5NzRFcytTYUpXSEcrRDRxZjZkc0R2aXAxbC9GRFFKYmtSYnNZazlteU1ydjY1bmJGb1FpYTZhK1NDS3FyeEVMdktBWUtTVjRaL3pHbzQ3M0VmRTBNS1hlWG1kZXZQZWtFbVRvRU5nZURMcTJoWmlVMXBybDdKUTV1Y010a2taV1BzakRLcmtwcCtVZERQcUx1cTlEZkNVc2x3QS9XeERhQ2lJQ2tvb29WbGxjbzFGUXZvbE9rMWtDNTVpR2VMUWRKcXJsMStSZ0NCbC9Bd3FwYjJIZk5hZWZBYUUwOVNBVWJ3bTJkNlpBMVVxU3FQRitmZ1JpblM2SUlCWnc0eXZLQzBEVU5UcU02aU95d2UrRllvZmwwWEo0OUk4MkxBM1FIbGI2djUySFFRL0dHYmFHMFc0dlZFeFh6WDJjUHMrKzRIU3VBTldKSGN6bHAveDlHN1c1QkF0MklVMXNnYVJWSm1kTzRlOWhiL0E3Z1ZlRTA5SFRDSEJhWnlvbzJhQWtEVEdWem1EVG1BMDZ6OEpUTXhBWjdZSXZkMTlGZmI0MjZwK1p3eVpjazV1N0toYTJpRE1KeGMrdXFGTzd1eTBNY2ZVTTdUbWd4MHh5RUlzQk5ZT1hCWDdNKzdPS3BGUWlZcWlnb1h3K3h0NXU0WGxPSnlOdSIsIm1hYyI6IjJmNzk1MzFkZTBiMzY1OGUzNjU2NjBkNjk1MGIzYmEwY2I3ZTkxY2FkMjE2ZjUyNThjZmRjNTc5MWUzZDA1M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+