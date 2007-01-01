Стали известны причины смертельного ДТП на дороге Калуга – Тула
Около 14:30 в понедельник, 9 марта, авария произошла недалеко от села Макарово Перемышльского района.
По предварительной информации полиции, 22-летний водитель «Мицубиси Лансер» при завершении обгона не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Омода».
Погиб молодой водитель «Мицубиси». Травмы получили 32-летний водитель «Омода» и его 41-летняя пассажирка, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
