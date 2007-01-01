В Калуге подросток присвоил чужой телефон

16-летний школьник нашёл дорогой гаджет на железнодорожных путях, рассказали во вторник, 10 марта, в Управлении МВД по Калужской области.

Дома он сбросил настройки и продал смартфон за 23 тысячи рублей через интернет. Хотя его реальная цена была на уровне 70 тысяч.

Юного преступника удалось найти. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Кража».