В Калуге подросток присвоил чужой телефон
16-летний школьник нашёл дорогой гаджет на железнодорожных путях, рассказали во вторник, 10 марта, в Управлении МВД по Калужской области.
Дома он сбросил настройки и продал смартфон за 23 тысячи рублей через интернет. Хотя его реальная цена была на уровне 70 тысяч.
Юного преступника удалось найти. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Кража».
