В Калуге глыба льда упала возле подъезда
Наша читательница 9 марта прислала фото с улицы Знаменской.
По её словам, утром лёд упал возле третьего подъезда.
- Страшно из дома выходить, - говорит калужанка.
На крыше ещё лежат большие куски льда.
Ранее власти сообщали, что управляющим компаниям грозит штраф за снег на крышах. На этой неделе может потеплеть до +12, так что пешеходам стоит быть аккуратнее.
