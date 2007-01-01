Обнинск
+5...+6 °С
Главная Новости Происшествия В Калуге глыба льда упала возле подъезда
Происшествия

В Калуге глыба льда упала возле подъезда

Дмитрий Ивьев
10.03, 10:00
0 553
Наша читательница 9 марта прислала фото с улицы Знаменской.

По её словам, утром лёд упал возле третьего подъезда.

- Страшно из дома выходить, - говорит калужанка.

На крыше ещё лежат большие куски льда.

Ранее власти сообщали, что управляющим компаниям грозит штраф за снег на крышах. На этой неделе может потеплеть до +12, так что пешеходам стоит быть аккуратнее.

