Ночью пожар произошёл в Сухиничском районе

О возгорании в поселке Середейский Сухиничского района в ночь на 9 марта сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 2:00 в дежурную часть поступил вызов с улицы Шахтерской. Там сгорела хозяйственная постройка.

По предварительным данным спасателей, пострадал один человек. Информация о его состоянии ещё уточняется.