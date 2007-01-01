Обнинск
Ночью пожар произошёл в Сухиничском районе

Дмитрий Ивьев
10.03, 07:13
О возгорании в поселке Середейский Сухиничского района в ночь на 9 марта сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 2:00 в дежурную часть поступил вызов с улицы Шахтерской. Там сгорела хозяйственная постройка.

По предварительным данным спасателей, пострадал один человек. Информация о его состоянии ещё уточняется.

